Делом ОПГ в Екатеринбурге займется центральный аппарат СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело организованной преступной группировки (ОПГ) в Екатеринбурге в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале.

«‎По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга. По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе», — сказано в сообщении.

Речь идет об убийствах, совершенных в 2001-м и 2010-м. По делу задержали шесть граждан РФ, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По предварительным данным, один из фигурантов скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливают. Назначены экспертизы.

Следственные действия, допросы, признания, а также проверка показаний, как подчеркнули в СК, позволили сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.