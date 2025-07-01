Азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге

Азербайджанская автономия призвала не политизировать задержания на Урале

Глава Национально-культурной автономии азербайджанцев РФ Мехрибан Садыгова в беседе с RT призвала не политизировать задержания соотечественников в Екатеринбурге.

«Подобные провокации направлены на разжигание розни между братскими народами России и Азербайджана», — сказала она.

30 июня силовики Азербайджана пришли с обыском в офис российского агентства Sputnik Азербайджан. Азербайджанские медиа сообщили, что в ходе операции были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ. В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел России вызвали азербайджанского посла Рахмана Мустафаева.

Чем может закончиться напряженность в отношениях России и Азербайджана, которая началась из-за инцидента с задержаниями этнических азербайджанцев в Екатеринбурге, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее послу Азербайджана в РФ заявили протест из-за недружественных действий Баку.