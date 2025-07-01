Появились новые кадры задержания главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

В сети появились новые кадры с места задержания главы организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлински. Видео опубликовал Telegram-канал «Борьба уральских кланов».

На кадрах можно увидеть, как один силовиков пытается попасть в машину Шихлински, но тот сдает назад и сотрудник падает. После этого автомобиль мужчины врезался в стоявшую сзади машину, и его вытащили из салона.

Вечером 1 июля сообщалось, что автомобиль Шихлински был остановлен силовиками у торгового центра «Баку Плаза». Правоохранители разбили окна машины и вытащили из нее главу организации «Азербайджан-Урал» . Вместе с ним был задержан и сын мужчины.

Последнего позже отпустили. По его словам, его отец находится на допросе в Следственном комитете по Свердловской области в статусе свидетеля.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали в Екатеринбурге по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.