В Екатеринбурге задержали главу организации «Азербайджан-Урал»

В Екатеринбурге правоохранители задержали главу организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлинского. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, автомобиль Шыхлинского был остановлен у торгового центра «Баку Плаза». Силовики разбили окна машины и вытащили из нее главу преступной группы. Вместе с ним был задержан и сын мужчины.

Главу диаспоры уже задерживали во время рейда, из-за которого начался кризис в отношениях России и Азербайджана, однако позже его отпустили.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.