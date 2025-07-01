Сын задержанного в Екатеринбурге главы азербайджанской диаспоры раскрыл статус отца

Задержанный глава организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлинский находится на допросе в Следственном комитете по Свердловской области в статусе свидетеля. Об этом заявил его сын Мутвалы, сообщает Telegram-канала Baza.

По его мнению, задержание главы городской азербайджанской диаспоры связано с известным делом.

Вечером 1 июля сообщалось, что автомобиль Шыхлинского был остановлен силовиками у торгового центра «Баку Плаза». Правоохранители разбили окна машины и вытащили из нее главу организации «Азербайджан-Урал» . Вместе с ним был задержан и сын мужчины. Последнего позже отпустили.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.