В российском регионе ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Бречалов: в Ижевске ввели режим ЧС после атаки украинских дронов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в районе завода в Ижевске, атакованного беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

«В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации», — сказал глава российского региона в видеообращении.

По информации правительства Удмуртии, в зону ЧС попала территория рядом с предприятием, пострадавшим от атаки беспилотников. Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность населению и оперативно мобилизовать ресурсы.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке вражеских дронов. Главной целью противника стал электромеханический завод «Купол», который занимается выпуском систем противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия.

По последним данным, число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ижевск увеличилось до 45. Выжить не удалось троим.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный связал удар ВСУ по Ижевску с визитом главы МИД ФРГ в Киев. Журналист считает, что эта атака была направлена на демонстрацию военной мощи Западу, в частности, Германии.

Ранее было опубликовано фото завода в Ижевске, ставшего мишенью для дронов ВСУ.