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Опубликовано фото завода в Ижевске, ставшего мишенью для дронов ВСУ

Появилось фото поврежденного после атаки дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске
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Telegram-канал Ижевская Голубятня

В сети появилось фото завода «Купол» в Ижевске после атаки на него дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимок опубликовал Telegram-канал «Ижевская Голубятня».

На кадре можно увидеть здание с сильными повреждениями и копотью на верхнем этаже. Строение практически полностью обволокло густым серым дымом, который возник из-за возгорания после атаки БПЛА.

Согласно информации, размещенной на странице завода в соцсети «ВКонтакте», «Купол» занимается выпуском систем противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке вражеских беспилотников. Главной целью украинцев стал электромеханический завод «Купол». По информации СМИ, в сторону региона было выпущено три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще 35 были госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших есть ребенок.

Бречалов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину об атаке ВСУ в Ижевске.

Ранее в России рассказали, как ответят на удары БПЛА Киева по Ижевску.

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