Мишустин анонсировал запуск ежегодной семейной выплаты

В России для работающих родителей, доход которых ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, с 2026 года запустят ежегодную семейную выплату. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии кабмина, сообщает ТАСС.

По его словам, выплата предназначена для работающих родителей, имеющих двух и более детей. Она начнет действовать с июня следующего года.

Как пояснил глава правительства, таким родителям будет компенсироваться часть уплаченного ими налога на доходы физических лиц. Данный налог для этих граждан будет пересчитан по сниженной ставке в 6%. При этом им будет возвращена разница.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут получить около 80–100 тыс. рублей посредством ежегодной семейной выплаты в 2026 году.

Тогда же член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей. Она отметила, что с начала следующего месяца выплаты на детей будут повышены для тех семей, у которых срок выплаты единого пособия закончился в июне.

Ранее Путин пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов.