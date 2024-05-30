Путин пообещал решить проблему с потерей господдержки многодетными семьями

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов. Об этом глава государства сообщил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«В целом нам нужно отрегулировать критерии для определения выплат семьям с детьми. Это должно решаться на федеральном уровне», — сказал президент.

В эфире к Путину обратилась семья Кравцовых из Ленинградской области, где воспитывается 18 детей. Семья оказалась в затруднительном положении, так как доход отца стал немного превышать прожиточный минимум, из-за чего они не могли получать социальную помощь.

Выслушав историю Кравцовых, глава государства призвал пересмотреть критерии предоставления выплат многодетным семьям с детьми.

Накануне Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны.

Ранее Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.