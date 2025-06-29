В Госдуме рассказали об изменении ряда выплат с 1 июля

С 1 июля при перерасчете пособий увеличатся выплаты на детей. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С июля месяца повысятся пособия на детей только для тех, у кого срок выплаты единого пособия на ребенка закончился в июне. Для них, если сохраняется нуждаемость, будут произведены перерасчеты на основании того повышения, которое произошло с 1 января 2025 года», — заявила она.

Бессараб добавила, что повысится прожиточный минимум на ребенка. Кроме того, может измениться само пособие, потому что 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости семьи.

Парламентарий подчеркнула, что изменятся выплата для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Их страховая пенсия будт удвоена. Она назвала изменения не сенсационным событием.

До этого профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина рассказала, что отсрочка выхода на пенсию на пять лет может увеличить ее размер на 40%.

Ранее был назван размер пенсии госслужащих.