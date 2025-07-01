В СПЧ прокомментировали задержания журналистов в офисе Sputnik Азербайджан

Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере призывает к освобождению задержанных журналистов Sputnik Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Совета в Telegram.

«Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы «Россия сегодня» в связи с задержанием руководителей Sputnik Азербайджан и призывает к их немедленному освобождению», — говорится в заявлении.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

МИД Азербайджана подтвердил информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнил. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание журналистов РФ в Азербайджане.