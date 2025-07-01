Стало известно гражданство задержанных в Баку сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Среди задержанных в Баку сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» есть азербайджанские граждане. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

«Вместе с ними (с двумя российскими гражданами. — ред.) были также задержаны несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана», — говорится в сообщении.

30 июня в МВД Азербайджана подтвердили информацию о задержании нескольких человек в офисе Sputnik в Баку. Ведомство расследует оперативную информацию о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В редакции Sputnik заявили, что официальных запретов на работу в республике от властей не поступало.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержанных гражданами России. Позднее в МВД Азербайджана сообщили, что в результате рейдов в офисе «Sputnik Азербайджан» в баку были задержаны семь человек.

Ранее в Кремле заявили, что Россия рассчитывает в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной добиться освобождения задержанных журналистов.