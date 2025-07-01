При атаке ВСУ на Удмуртию пострадал ребенок

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал ребенок. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ребенка обследуют врачи.

Общее число пострадавших в результате атаки достигло 24, сообщили источники в экстренных службах. На данный момент семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил информацию об атаке беспилотников на предприятие и о пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно. Еще 11 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре уничтожили в Саратовской области, три – над акваторией Черного моря, два – в Белгородской области и по одному БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.