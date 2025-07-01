В России ночью сбили 60 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 60 беспилотников украинской армии самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.
Еще 11 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре уничтожили в Саратовской области, три – над акваторией Черного моря, два – в Белгородской области и по одному БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобиль в Шебекино ранения получили две женщины.
Они обратились с минно-взрывными травмами и баротравмами в Шебекинскую ЦРБ. После чего их доставили для дальнейшего лечения в городскую больницу Белгорода.
Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.