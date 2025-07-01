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Три человека погибли при атаке дронов на Ижевск

Baza: в Ижевске три человека погибли при атаке дронов на завод
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки беспилотников на промышленный объект в Ижевске погибли три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Общее число пострадавших достигло 24 человек, сообщили источники в экстренных службах.

На данный момент семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы, включая разбор завалов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил информацию об атаке беспилотников на предприятие и о пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.

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