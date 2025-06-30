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В Горловке украинский дрон попал в аптеку

Мэр Приходько: аптека получила повреждения при атаке дрона ВСУ в Горловке
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Inna Varenytsia/Reuters

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника в городе получила повреждения аптека.

По словам главы городской администрации, инцидент произошел в Никитовском районе.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Здесь расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов Донецкой народной республики (ДНР).

29 июня агентство ТАСС сообщало, что за прошедшую неделю предотвращено 349 террористических атак, совершенных с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов против мирного населения и гражданской инфраструктуры ДНР.

25 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя пострадали в Горловке и Кураховском округе при детонации противопехотных мин, которыми украинские военные дистанционно минируют территорию региона. Пушилин отмечал, что обоим пострадавшим оказывалась вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Ранее украинские СМИ сообщили о боях в Днепропетровской области.

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