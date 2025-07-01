ВСУ атаковали дроном предприятие в Ижевске

Бречалов: одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Ижевск. Об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

По его словам, атаковано одно из предприятий в городе, какое именно, он не уточнил.

Чиновник заверил, что все оперативные службы выехали на место инцидента. Бречалов также пообещал сообщать дополнительную информацию по мере поступления.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии.

Рано утром 1 июня Минобороны РФ объявило угрозу атаки беспилотников в Саратовской области.

30 июня над Белгородской и Ростовской областями были сбиты два украинских БПЛА. За день ВС РФ уничтожили 144 дрона ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль.