Три беспилотника атаковали Ижевск

SHOT: ВСУ использовали три БПЛА «Лютый» для атаки на Ижевск

Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«ВСУ использовали два дрона для атаки на Ижевск. По данным SHOT, применяли БПЛА типа «Лютый», — пишет канал.

Спустя несколько минут канал также сообщил, что третий БПЛА, предварительно, был сбит на подлете к Ижевску. Его сбили над Увинским районом.

SHOT предполагает, что этот беспилотник также принадлежит к типу «Лютый».

Ранее глава Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил, что украинский дрон атаковал предприятие в Ижевске. Какое именно, он не уточнил. На место выехали экстренные службы.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.

Ранее в Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль.