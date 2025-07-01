В Азербайджане похоронили фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге похоронили в Азербайджане

Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге братья Зияддин и Гусейн Сафаровы похоронены в Агджабединском районе Азербайджана. Об этом сообщает Milli.az.

Сафаровых похоронили рядом с родителями на кладбище в селе Гаджибеделли.

Тела братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых доставили из Екатеринбурга в Баку самолетом накануне, 30 июня.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.