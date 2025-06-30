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Тела фигурантов дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге доставили в Азербайджан

APA: в Азербайджан доставили тела фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Тела братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, которые являлись фигурантами дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, доставили в Азербайджан. Об этом сообщило агентство APA.

«Тела доставлены авиакомпанией «Уральские авиалинии» и вскоре будут переданы родственникам», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что в ближайшее время азербайджанская сторона планирует провести судебно-медицинскую экспертизу. Ожидается, что похороны Сафаровых состоятся 1 июля в Агджабеди.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца. Ранее СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.

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