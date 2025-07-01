Пожар после атаки ВСУ на Ижевск сняли на видео

Baza: мощный пожар после атаки ВСУ на Ижевск в Удмуртии попал на видео

В сети опубликовали кадры мощного пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск в Удмуртии. Их разместила Baza в Telegram-канале.

На видео заметен черный столб дыма, поднимающийся в небо, из эпицентра распространения огня вырываются языки пламени.

Общее число пострадавших в результате атаки достигло 24 человек, сообщили источники в экстренных службах. На данный момент семь человек находятся в тяжелом состоянии, еще 17 получили травмы средней тяжести.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил информацию об атаке беспилотников на предприятие и о пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 60 беспилотников украинской армии. Больше всего БПЛА было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.

Ранее в Горловке украинский дрон попал в аптеку.