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После взрыва на заводе в Ижевске работает горячая линия

Минздрав: в Ижевске открыта горячая линия после взрыва на предприятии
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Ижевске работает горячая линия после взрыва на заводе, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Удмуртской республики.

«Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» по телефону: +7 (3412) 693510», — говорится в сообщении.

Кроме того, республиканский клинический центр психического здоровья открыл горячую линию для оказания психологической помощи населению города.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что беспилотники атаковали промышленный объект в Ижевске.

Глава Удмуртии Александр Бречалов до этого подтвердил факт атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие и наличие пострадавших.

По информации Telegram-канала SHOT, Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск тремя беспилотниками типа «Лютый».

Ранее в Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль.

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