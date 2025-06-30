В Белгородской области пострадали два человека в результате атаки дрона на автомобиль

Гладков: в результате атаки дрона на автомобиль в Шебекино ранены две женщины

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобиль в Шебекино в Белгородской области ранения получили две женщины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшие с минно-взрывными травмами и баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали им всю необходимую помощь», — написал он.

Гладков добавил, что женщин для дальнейшего лечения доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Автомобиль в результате атаки был поврежден.

28 июня Гладков сообщил, что в селе Погромец беспилотники повредили инфраструктурный объект связи.

В селе Новое в результате детонации беспилотника был поврежден гараж на территории домовладения и перебит газопровод. Еще два FPV-дрона повредили постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли машину, а в селе Дунайка пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.