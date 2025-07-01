Уголовное дело в отношении певицы Максаковой поступило в суд

В Пресненский суд Москвы для заочного рассмотрения поступило уголовное дело в отношении певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд», -— заявили в суде.

В сентябре 2024 года против Максаковой завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». За интервью украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призывала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала российских солдат и начало специальной операции России на Украине, ей грозит до шести лет тюрьмы. В декабре артистку заочно арестовали.

Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В июне суд оштрафовал на 50 тысяч рублей певицу за нарушение иноагентского закона.

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