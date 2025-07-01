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Аллу Пугачеву посчитали депрессивной

Психолог Сергей Ланг заявил, что Пугачева впала в депрессию из-за зависти
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Психолог Сергей Ланг заявил, что певица Алла Пугачева впала в депрессию из-за зависти к успехам других артистов. Такое мнение он выразил в интервью для aif.ru.

«Пугачева видит, как процветают другие звезды, все работают, снимают клипы, выпускают песни, снимаются в передачах, то есть жизнь идет. И она понимает, что жизнь проходит мимо нее», — заявил он.

По словам Ланга, большинство артистов погружаются в депрессивное состояние из-за потери любви зрителей, комплиментов, поддержки и узнаваемости на улицах, а также при потере контакта с аудиторией. Аллу Пугачеву он назвал примером такого павшего духом исполнителя.

До этого сообщалось, что певица Пугачева арендует на Кипре виллу за 350 млн рублей. СМИ называют зарубежное жилье Примадонны «скромным» по сравнению с ее российской недвижимостью. У виллы есть четыре санузла, комната для персонала и терраса с цветами, на территории также расположен гараж.

У Пугачевой и Галкина еще есть элитные апартаменты в башне One в городе Лимасол, которые они приобрели в октябре 2023 года. Также Пугачева владеет квартирой в Нью-Йорке с панорамным видом на Манхэттен. На данный момент, как сообщают СМИ, в апартаментах проживает внук Примадонны Никита Пресняков.

Ранее поэт Резник пожаловался, что Пугачева назвала его трусом и предателем.

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