Пугачева живет на Кипре в «скромном» особняке за 350 млн рублей

Певица Алла Пугачева проживает на Кипре в арендованном двухэтажном особняке, за который платит около 350 млн рублей в год. Об этом сообщает NEWS.ru.

СМИ называют зарубежное жилье Примадонны «скромным» по сравнению с ее российской недвижимостью. У виллы есть четыре санузла, комната для персонала и терраса с цветами, на территории также расположен гараж.

«Электричество стоит €400 (почти 36 тыс. рублей. — «Газета.Ru») за квартал, вода — €50 (около 4,5 тыс. рублей. — «Газета.Ru») каждые два месяца. Особняк расположен в тихом районе и далеко от туристических мест Лимасола», — подчеркивает NEWS.ru.

У Пугачевой и Галкина еще есть элитные апартаменты в башне «One» в городе Лимасол, которые они приобрели в октябре 2023 года. NEWS.ru уверен, что звездная чета не живет в элитном ЖК. Возможно, пара приобрела апартаменты ради получения гражданства Кипра.

Также Пугачева владеет квартирой в Нью-Йорке с панорамным видом на Манхэттен. Она оформлена на зятя артистки Михаила Земцова. На данный момент, как сообщают СМИ, в апартаментах проживает внук Примадонны Никита Пресняков.

В июле 2024 года kp.ru сообщало, что общая стоимость недвижимости Пугачевой и Галкина превышает 4 млрд рублей.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

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