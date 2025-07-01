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Курбангалеева снова не смогла оспорить статус иноагента

Мосгорсуд снова отказал телеведущей Курбангалеевой в снятии статуса иноагента
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tatmsk.tatarstan.ru

Мосгорсуд повторно отказал телеведущей Фариде Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил оставить апелляционную жалобу Курбангалеевой без удовлетворения.

Это решение суда было аргументировано тем, что она является ведущей на YouTube-канале «Утро февраля», который финансируется Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) и британскими спецслужбами.

5 июня Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение иска телеведущей Фариды Курбангалеевой к Роскомнадзору о признании незаконными действий надзорного ведомства, объявившего ее иноагентом.

До этого в Москве журналистку Курбангалееву заочно арестовали за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма.

23 мая суд Праги отказался экстрадировать Курбангалееву в Россию. Суд согласился с позицией гособвинителя Катержины Штепанковой, посчитавшей выдачу недопустимой из-за рисков нарушения прав обвиняемой.

Ранее следствие заявило о связи Фариды Курбангалеевой с британскими спецслужбами.

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