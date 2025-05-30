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Общество
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В Москве журналистку Курбангалееву заочно арестовали за фейки про ВС РФ

Прокуратура: дело Курбангалеевой об оправдании терроризма направлено в суд
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Телеграм-канал «Пражский Град»

Московская прокуратура направила в суд уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) и Алексея Барановского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ Курбангалеева также обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ»‎, — сказано в сообщении.

Как установили правоохранители, в прошлом году Курбангалеева, находясь за рубежом, с соучастником разместила в сети Интернет на личном канале видеохостинга ранее совместно изготовленную видеозапись с призывами к терроризму, а также его оправданиями.

Кроме того, по данным силовиков, в 2023 году журналистка, будучи также за пределами РФ, выложила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.

23 мая сообщалось, что суд Праги отказался экстрадировать Курбангалееву в Россию. Как сообщило агентство ЧТК, суд согласился с позицией гособвинителя Катержины Штепанковой, посчитавшей выдачу недопустимой из-за рисков нарушения прав обвиняемой.

Ранее сообщалось, что иск Курбангалеевой к Роскомнадзору рассмотрят в Москве.

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