В Москве журналистку Курбангалееву заочно арестовали за фейки про ВС РФ

Московская прокуратура направила в суд уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) и Алексея Барановского (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ Курбангалеева также обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ»‎, — сказано в сообщении.

Как установили правоохранители, в прошлом году Курбангалеева, находясь за рубежом, с соучастником разместила в сети Интернет на личном канале видеохостинга ранее совместно изготовленную видеозапись с призывами к терроризму, а также его оправданиями.

Кроме того, по данным силовиков, в 2023 году журналистка, будучи также за пределами РФ, выложила на канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.

23 мая сообщалось, что суд Праги отказался экстрадировать Курбангалееву в Россию. Как сообщило агентство ЧТК, суд согласился с позицией гособвинителя Катержины Штепанковой, посчитавшей выдачу недопустимой из-за рисков нарушения прав обвиняемой.

Ранее сообщалось, что иск Курбангалеевой к Роскомнадзору рассмотрят в Москве.