Следствие заявило о связи Фариды Курбангалеевой с британскими спецслужбами

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева (признана в РФ иностранным агентом) может быть связана с британскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела об иноагентстве журналистки.
«Курбангалеева создавала материалы для YouTube-канала «Утро февраля» <...>. По открытым источникам, он финансируется Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) и британскими спецслужбами», — говорится в материалах дела.
Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.
В июне 2024 года Минюст России внес бывшую телеведущую в реестр иноагентов. 12 ноября суд отказался исключать женщину из списка по ее требованию.
Курбангалеева вела передачу «Вести» на телеканале «Россия 1». С 2018 года экс-телеведущая проживает в Праге и ведет свой YouTube-канал.
Ранее сообщалось, что иноагентам могут запретить выводить деньги со спецсчетов за границу.