Суд отклонил иск журналистки Курбангалеевой к Роскомнадзору

Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение иска телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом) к Роскомнадзору о признании незаконными действий надзорного ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

Решение суда может быть обжаловано в течение 15 суток со дня вынесения.

Курбангалеева работала ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» с 2007 по 2014 год. С 2018 года она живет в Праге, ведет канал на YouTube.

Курбангалееву в России обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В ноябре 2024 года Фарида Курбангалеева пыталась обжаловать в суде статус иноагента. Через месяц Роскомнадзор сообщил, что с июня 2023 года по май 2024 года Курбангалеева распространила 60 сообщений иноагентов.

30 мая 2025 года московская прокуратура направила в суд уголовное дело о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении Курбангалеевой

Ранее пражский суд отказался экстрадировать Курбангалееву в Россию.