Суд Праги отказался экстрадировать в Россию журналистку Курбангалееву

Пражский городской суд отказал в экстрадиции в Россию журналистки Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иностранным агентом), включенной в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Как сообщило агентство ЧТК, суд согласился с позицией гособвинителя Катержины Штепанковой, посчитавшей выдачу недопустимой из-за рисков нарушения прав обвиняемой.

В решении суда указано, что экстрадиция невозможна, так как «нельзя проверить, будет ли уголовное преследование в РФ справедливым». Основанием для отказа стало ходатайство прокуратуры, подчеркнувшей отсутствие гарантий соблюдения международных стандартов правосудия.

«Экстрадиция в Россию в текущих условиях не может быть осуществлена. Мы не имеем механизмов контроля над дальнейшим судебным процессом», — пояснили в суде.

Курбангалеева работала ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» с 2007 по 2014 год. С 2018 года она живет в Праге, ведет канал на YouTube.

В ноябре 2024 года Фарида Курбангалеева уже обжаловала в суде статус иноагента.

Курбангалееву обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в мае 2024 года. Она была объявлена в международный розыск.

В декабре Роскомнадзор сообщил, что с июня 2023 года по май 2024 года Курбангалеева распространила 60 сообщений иноагентов.

Ранее сообщалось, что иск Курбангалеевой к Роскомнадзору рассмотрят в Москве.