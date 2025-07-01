Стала известна сумма налогового долга заочно осужденного Верзилова

Заочно осужденный по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах России издатель «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) и бывший участник Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) не заплатил налоги почти на 2 млн рублей. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, сумма недоимки, которую Верзилов должен выплатить налоговому органу, составляет 1 млн 890 тысяч 725 рублей.

26 апреля сообщалось, что в отношении адвоката группы Pussy Riot Дмитрия Захватова и бывшего муниципального депутата Марии Соленовой возбудили уголовное дело за помощь бойцам украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

7 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что суд в РФ заочно поместил под стражу бывшего участника группы Pussy Riot Петра Верзилова по обвинению в государственной измене. Инстанция арестовала его на два месяца с момента задержания на территории страны или выдачи российской стороне другим государством.

Ранее была арестована участница клипа Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами СВО.