Петр Верзилов заочно арестован по обвинению в госизмене

Бывший издатель «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) и экс-участник группы Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) обвиняется в государственной измене и заочно арестован судом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Верзилову заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца с момента задержания на российский территории или выдачи российской стороне», — говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны». Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Верзилов также объявлен в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства.

Ранее суд объяснил, почему Верзилова включили в реестр иноагентов.