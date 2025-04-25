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Арестована участница клипа Pussy Riot c насмешками над павшими бойцами СВО

ТАСС: арестована участвовавшая в создании скандального клипа про участников СВО
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Depositphotos

Жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина, которая принимала участие в создании скандального клипа Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками специальной военной операции (СВО) на Украине, арестована на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как рассказал собеседник агентства, в отношении женщины составлены протоколы об административных правонарушениях, в частности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, ее привлекли к ответственности за пропаганду публичной демонстрации нацистской атрибутики, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В феврале музей «Ельцин-центр» оказался под подозрением в неуважении к российским солдатам, которые погибли в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Сообщалось, что в ходе музейной выставки, на которой были представлены работы художницы Алисы Горшениной, более известной под псевдонимом HUA, журналисты отметили ее сотрудничество с группой Pussy Riot.

В одном из клипов, над которым они работали, упоминаются акты осквернения останков бойцов специальной военной операции и поджог Останкинской телебашни.

Ранее в КПРФ осудили переделку памятника Ленину под скейт-площадку.

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