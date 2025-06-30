В аэропорту Астрахани ввели временный запрет на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Астрахани. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Причины и сроки действия ограничений пока не уточняются.

Накануне ограничения действовали сразу в пяти российских аэропортах: Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты более трех часов.

До этого в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы по соображениям безопасности. Спустя примерно 80 минут аэропорт возобновил работу.

26 июня сообщалось, что были отменены действовавшие свыше 12 часов ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.