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В пяти аэропортах России сняли временные ограничения

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты сняты ограничения
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Согласно его заявлению, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Сообщение о введении временных ограничений в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты было опубликовано в 1:00 мск.

28 июня сообщалось, что Росавиация начала расследование трех инцидентов, которые произошли 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Кореняко уточнил, что речь идет о вынужденной посадке вертолета Ми-8П в Ржевском муниципальном округе Тверской области, столкновении двух самолетов на рулежной дорожке аэродрома Сочи.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.

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