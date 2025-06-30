Матвиенко предложила новый метод оценки

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости сформировать оценку воздействия экономических решений в России на демографическую ситуацию, а единицей измерения принятых государством решений должен стать принцип «семейноцентричности». Ее слова приводит РИА Новости.

«В целом, принцип семейноцентричности должен стать мерилом как государственных, так и управленческих решений в России», — сказала политик в ходе встречи с правительством РФ.

Матвиенко напомнила, что эта тема поднималась сенаторами еще на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Она напомнила, что было предложено разработать такую систему по аналогии с успешно применяемой оценкой регулирующего воздействия.

До этого президент Путин заявил, что трудности, с которыми в данный момент сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Среди прочего, он назвал приоритетными вопросы демографии и укрепление сферы экономики.

Ранее во ВЦИОМ назвали несколько способов улучшения демографической ситуации в России.