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В Совфеде предложили оценивать воздействие экономики на демографию

Матвиенко: необходимо оценивать влияние экономических решений на демографию в РФ
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой внедрить систему оценки воздействия экономических решений на демографическую ситуацию в стране. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В ходе «Открытого диалога» с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым она отметила, что с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, было бы целесообразно разработать такую систему по аналогии с успешно применяемой оценкой регулирующего воздействия.

Матвиенко подчеркнула, что экономический рост невозможен без эффективной демографической политики, а принцип «семейноцентричности» сегодня становится ключевым критерием при принятии государственных и управленческих решений.

До этого президент Путин заявил, что трудности, с которыми в данный момент сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Среди прочего, он назвал приоритетными вопросы демографии и укрепление сферы экономики.

Ранее в Госдуме объяснили, как россияне с ожирением вредят экономике страны.

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