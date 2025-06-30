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Украинские СМИ сообщили о боях в Днепропетровской области

Deep State: на территории Днепропетровской области идут бои
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На территории Днепропетровской области идут бои. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военный паблик Deep State.

Согласно карте боевых действий, на которую указывают журналисты, Вооруженные силы РФ продвинулась сразу на шести участках на юге Донецкой области около границы с Днепропетровской — от Шевченко до Ялты.

Около Ялты, близ днепропетровского села Дачное, на карте указана серая зона.

Южнее серая зона вокруг Мирного заметно расширилась. С юга она достигла Воскресенки, расположенной на границе с Днепропетровской областью. С севера зона перерезала трассу, охватив Поддубное.

Утром 30 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие выбили украинские войска из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины, из села Дачное.

В начале июня «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State писало, что российской армии осталось чуть более полукилометра до Днепропетровской области.

Ранее в ДНР рассказали, какую возможность дает взятие под контроль Новоукраинки.

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