Симоньян заявила, что к зданию «Sputnik Азербайджан» направляются сотрудники посольства РФ

К офису агентства «Sputnik Азербайджан» едут сотрудники российского посольства в Баку. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «‎Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«По моей информации, сотрудники нашего Посольства в Баку уже выехали к офису нашего Спутника, где сейчас проходит «спецоперация». Сотрудники не выходят на связь — очевидно, лишены доступа к телефону. Среди них есть граждане России», — сказано в сообщении.

До этого РИА Новости писало, что полицейские вызвали в офис Sputnik в Баку всех сотрудников.

Также МВД Азербайджана подтвердило проведение операции в офисе Sputnik. При этом в московском офисе агентства рассказали, что в настоящий момент не могут установить связь с редакцией в Баку.

30 июня Vesti.az писало о проведении о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В материале отмечалось, что агентство фактически продолжало работу в Баку, несмотря на приостановку деятельности властями ранее в этом году.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.