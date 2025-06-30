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Силовики ворвались в офис российского агентства «Sputnik Азербайджан»

МВД Азербайджана проводит операцию в офисе агентства «Sputnik Азербайджан»
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Depositphotos

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Об этом сообщает Vesti.az.

Как передает ТАСС, в МВД подтвердили информацию об операции и пообещали предоставить дополнительную информацию.

24 февраля текущего года пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

До этого власти Азербайджана направили России ноту с требованием прекратить деятельность «Русского дома» в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и нарушения местного законодательства.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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