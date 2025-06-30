СМИ сообщают, что полицейские вызвали в офис Sputnik в Баку всех сотрудников

Полиция вызвала в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку всех сотрудников агентства, которые не были на своих рабочих местах. Об этом сообщил РИА Новости один из сотрудников СМИ.

«Все те сотрудники, которые не находились на работе, когда туда зашла полиция, вызваны в офис», — сказали агентству.

До этого МВД Азербайджана подтвердило проведение операции в офисе Sputnik. При этом в московском офисе агентства рассказали, что в настоящий момент не могут установить связь с редакцией в Баку.

30 июня Vesti.az писало о проведении о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В материале отмечалось, что агентство фактически продолжало работу в Баку, несмотря на приостановку деятельности властями ранее в этом году.

Напомним, 24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране было ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» – Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Ранее Азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.