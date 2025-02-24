В Азербайджане ликвидировали представительство «России сегодня»

Представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан. — прим. ред.) в стране ликвидировано. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью местному изданию Report.

По его словам, российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

До этого власти Азербайджана направили России ноту с требованием прекратить деятельность «Русского дома» в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

Позже начались работы по демонтажу вывески со здания. 11 февраля Русский дом приостановил работу по требованию МИД Азербайджана.

Ранее в МИД РФ высказались о ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане.