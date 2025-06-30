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Российского рэпера заочно осудили на Украине

Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам колонии
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Аким Апачев/VK

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества российского блогера и рэпера Акима Апачева (настоящее имя — Аким Гасанов), известного своими патриотическими и военизированными текстами. Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте суда.

Апачева признали виновным в совершении преступлений по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, а также государственной измене и пропаганде войны. Кроме заочного лишения свободы и конфискации имущества, Апачева лишили права занимать должности, связанные с организацией и проведением мероприятий политического характера на 15 лет.

Отмечается, что музыкант принимал участие в мероприятиях в поддержку РФ, а также в 2022 году участвовал в акции на Манежной площади в Москве, чем «осуществлял противоправную деятельность», направленную на побуждение круга лиц к изменениям госграницы Украины.

8 мая 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Апачева.

В марте этого года Апачев вызвал волну негодования в российском обществе после того, как приехал в освобожденную Суджу в Курской области и расписал стены зданий матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы.

Позже рэпер признал свою вину и предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении региональных памятников.

В конце апреля суд в Курской области признал блогера виновным в незаконном въезде на территорию Суджи и оштрафовал его на две тысячи рублей.

Ранее на Украине начали расследование против журналиста Бориса Корчевникова.

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