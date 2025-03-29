Рэпер Апачев предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области

Бывший военный корреспондент, певец и блогер Аким Апачев предложил врио губернатор Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении памятников в Курской области после того, как он изрисовал граффити здания в регионе. Соответствующий пост блогер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Опрос в МВД прошел. Вину признал. Готов нести ответственность... наш президент недавно говорил о необходимости восстановления памятников Курской области после оккупации ВСУ. Хочу предложить Александру Хинштейну свою посильную помощь в этом вопросе», — написал Апачев.

Он добавил, что всегда тепло относился к Курской области, давал бесплатные концерты российским бойцам в зоне СВО, в Суджу тоже направился с благими намерениями.

Блогер отметил, что сожалеет о том, что выбрал нецензурную брань, нанося граффити на стены домов в Судже.

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев. Блогер и рэпер ранее приехал в Курскую область, где при поддержке регионального «Народного Фронта» провел третий урок Открытого Русского Космоса. В Суджу с журналистами WarGonzo Апачев отправился, как он сам заявил в ролике, чтобы оставить там «свою наскальную живопись».

В видео Апачев рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения. Его действия практически сразу осудили в социальных сетях.

Позднее Апачев принес извинения за свои граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть своими творчеством, а хотел поддержать российских бойцов. Тем не менее, Хинштейн напомнил, что извинения блогера не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил.

Ранее Хинштейн заявил, что рэпер Апачев бегает от полиции после вандализма в Судже.