Суд признал виновным блогера Акима Апачева за въезд в Суджу

В Курской области суд оштрафовал на 2 тысячи блогера Апачева за въезд в Суджу

В Курской области суд признал виновным блогера Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов) в незаконном въезде на территорию Суджи. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Уточняется, что блогер на заседание не явился, его интересы представлял адвокат.

«Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.55.4 Закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в марте этого года Апачев прибыл в Суджу Курской области, несмотря на запрет оперативного штаба.

До этого сообщалось, что Апачев не будет обжаловать назначенный ему Промышленным судом Курска штраф в размере 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). По словам защитника Игоря Манаенкова, его подзащитный раскаивается в содеянном и признает некорректность использованной им лексики при создании граффити в освобожденном от украинских войск городе Судже Курской области.

Ранее рэпер Апачев предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.