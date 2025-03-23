Рэпер Апачев приехал в Суджу и расписал дома матерными граффити

Жители Суджи собираются обратиться в Следственный комитет России из-за действий рэпера Акима Апачева, который приехал в город и разрисовал стены зданий матерными словами. Об этом говорится в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Сами жители Суджи не могут попасть в город с момента освобождения его от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они не поняли, как туда попал музыкант, и возмутились из-за его стрит-арта.

Суджане сначала сами попытались выяснить, зачем Апачев расписал здания матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы. Однако в ответ он начал требовать от возмущенных людей назвать их адрес, предлагать встретиться в ТЦ Курска, а потом просто начал нецензурно посылать их в комментариях.

В местном чате города Суджи была опубликована инструкция, в которой объясняется, как правильно написать заявление в СК РФ, чтобы деятельность Апачева проверили силовики.

13 марта стало известно об освобождении Суджи — единственного города, оккупированного ВСУ в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сейчас в городе ведутся работы по разминированию.

Ранее появились фото из освобожденной Суджи.