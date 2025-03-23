Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рэпер Апачев приехал в Суджу и расписал дома матерными граффити

Жители Суджи хотят обратиться в СК из-за матерных граффити рэпера Апачева
close
Аким Апачев/VK

Жители Суджи собираются обратиться в Следственный комитет России из-за действий рэпера Акима Апачева, который приехал в город и разрисовал стены зданий матерными словами. Об этом говорится в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Сами жители Суджи не могут попасть в город с момента освобождения его от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они не поняли, как туда попал музыкант, и возмутились из-за его стрит-арта.

Суджане сначала сами попытались выяснить, зачем Апачев расписал здания матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы. Однако в ответ он начал требовать от возмущенных людей назвать их адрес, предлагать встретиться в ТЦ Курска, а потом просто начал нецензурно посылать их в комментариях.

В местном чате города Суджи была опубликована инструкция, в которой объясняется, как правильно написать заявление в СК РФ, чтобы деятельность Апачева проверили силовики.

13 марта стало известно об освобождении Суджи — единственного города, оккупированного ВСУ в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024 года. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сейчас в городе ведутся работы по разминированию.

Ранее появились фото из освобожденной Суджи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами