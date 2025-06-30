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На Украине вынесли приговор российскому продюсеру

На Украине российскому продюсеру «Гоблину» заочно вынесли приговор
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил к 10 годам тюрьмы российского журналиста и продюсера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Об этом сообщает украинское издание «Моя Винница».

Также суд постановил конфисковать имущество «блогера-пропагандиста».

Отмечается, что уроженец украинского города Кропивницкий, ныне гражданин России, признан виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны».

Издание напомнило, что с 2023 года Пучков находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской деятельности.

В 2022 году Евросоюз ввел санкции в отношении Пучкова.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 56 российских физических лиц и 55 юридических лиц из РФ, Китая и Белоруссии.

1 мая Зеленский ввел санкции в отношении 81 компании, зарегистрированной в Швейцарии, Сингапуре и России.

Ранее Зеленский призвал США ввести жесткие антироссийские санкции.

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