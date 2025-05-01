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Зеленский ввел санкции против компаний в РФ, Швейцарии и Сингапуре

Зеленский ввел ограничения против 81 юрлица в России, Швейцарии и Сингапуре
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел рестрикции в отношении 81 компании, зарегистрированной в Швейцарии, Сингапуре и России. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

Среди юрлиц, указанных в перечне, 78 имеют регистрацию в РФ, два — в Сингапуре, одно — в Швейцарии. Предприятия работают в сферах газовой, нефтяной, аммиачной промышленности, а также заняты в металлургии. В частности под санкции попали Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат и другие предприятия.

Помимо прочего, ограничения наложили на волонтерскую организацию «Вместе», благотворительную организацию «Золотые руки Ангела» и благотворительный фонд «Добро и дело».

Действовать санкции будут 10 лет «бессрочно».

Также 1 мая стало известно, что Зеленский ввел рестрикции в отношении бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича.

В начале российско-украинского конфликта Арестович был одним из самых заметных в медиапространстве представителей Киева, но затем ушел в отставку по собственному желанию и уехал за границу. В настоящее время он регулярно критикует политику офиса президента Украины и лично Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры.

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