Зеленский ввел санкции против компаний в РФ, Швейцарии и Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский ввел рестрикции в отношении 81 компании, зарегистрированной в Швейцарии, Сингапуре и России. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.
Среди юрлиц, указанных в перечне, 78 имеют регистрацию в РФ, два — в Сингапуре, одно — в Швейцарии. Предприятия работают в сферах газовой, нефтяной, аммиачной промышленности, а также заняты в металлургии. В частности под санкции попали Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат и другие предприятия.
Помимо прочего, ограничения наложили на волонтерскую организацию «Вместе», благотворительную организацию «Золотые руки Ангела» и благотворительный фонд «Добро и дело».
Действовать санкции будут 10 лет «бессрочно».
Также 1 мая стало известно, что Зеленский ввел рестрикции в отношении бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича.
В начале российско-украинского конфликта Арестович был одним из самых заметных в медиапространстве представителей Киева, но затем ушел в отставку по собственному желанию и уехал за границу. В настоящее время он регулярно критикует политику офиса президента Украины и лично Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры.