Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел санкции против свыше 50 россиян и юрлиц из РФ, Китая и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 56 российских физических лиц и 55 юридических лиц из РФ, Китая и Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Помимо российских производственных предприятий и фирм, в список рестрикций вошли шесть юрлиц из КНР и одно — из Белоруссии. Речь идет о предприятиях, занимающихся выпуском беспилотников «Герань», «Орлан-10», SuperCam и FPV-дронов.

Также в список включили поставщиков ООО «Алабуга Машинери» и юрлиц, импортирующих компоненты для производства российских дронов.

1 мая Зеленский ввел санкции в отношении 81 компании, зарегистрированной в Швейцарии, Сингапуре и России. Среди юрлиц, указанных в соответствующем перечне, 78 имеют регистрацию в РФ, два — в Сингапуре, одно — в Швейцарии. Предприятия работают в сферах газовой, нефтяной, аммиачной промышленности, а также заняты в металлургии. В частности под санкции попали Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат и другие предприятия.

Ранее Зеленский призвал США ввести жесткие антироссийские санкции.